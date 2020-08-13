13 لاعبًا سجلوا أهداف الهلال في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تألق لاعبو الهلال خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليقترب الزعيم من التتويج باللقب رسميًا.

الهلال يتألق هجوميًا

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هو الأقوى هجوميًا في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في تسجيل 65 هدفًا خلال 27 جولة، وبفارق 11 هدفًا عن النصر أقرب منافسيه.

ويفصل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم 5 أهداف عن تحطيم رقم النصر المميز كأعلى رقم تهديفي في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، عندما أحرز 69 هدفًا في موسم واحد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

13 لاعبًا هزوا الشباك

ونجح 13 لاعبًا في صفوف الهلال بهز الشباك هذا الموسم، ويتصدر الفرنسي بافيتيمبي غوميز القائمة برصيد 21 هدفًا، ويحتل بهم وصافة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلف نجم النصر، عبدالرزاق حمدالله.

ونجح البرازيلي كارلوس إدواردو في تسجيل 12 هدفًا مع الزعيم هذا الموسم، وتمكن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في هز الشباك 7 مرات، فيما أحرز السوري عمر خربين 6 أهداف حتى الآن.

وسجل 4 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم كل من، صالح الشهري والبيروفي أندريه كاريلو، وأحرز سالم الدوسري 3 أهداف، فيما سجل هدفين كل من؛ علي البليهي، ونواف العابد، وهز سلمان الفرج، محمد البريك، مدالله العليان وعبدالله المعيوف مرة واحدة.





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