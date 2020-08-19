131 مدرسة خاصة وعالمية في عسير تبادر بتخفيض الرسوم

المواطن - حسن عسيري - أبها

تقديرًا للوضع الاستثنائي الذي يعيشه وطننا الغالي من جائحة كورونا ولدور المدارس الخاصة في الخدمة المجتمعية، بادرت مدارس عسير الخاصة والعالمية إلى تخفيض الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول، حيث تفاعلت المدارس الأهلية بعسير مع قرار التعليم عن بعد.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم عسير، محمد مانع، لـ”المواطن“، عن تقديم 131 مدرسة أهلية وعالمية في منطقة عسير خصومات للمستفيدين من خدماتها تراوحت ما بين 20 إلى 70%، وفقًا لظروف كل مدرسة وذلك مراعاة لظروف أولياء أمور الطلاب والطالبات.

وتعد هذه المبادرة لملاك المدارس الأهلية في عدد من مناطق ومحافظات المملكة تعكس استشعارهم لواجبهم الوطني تجاه أبناء وبنات المملكة الملتحقين بهذه المدارس، وكذلك حرص المدارس على مراعاة ظروف الأهالي في ظل هذه الجائحة.





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