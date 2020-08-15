15 قتيلاً من ميليشيات إيران بقصف جوي شرقي سوريا

المواطن - متابعة

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء سقوط نحو 15 قتيلاً من الميليشيات الموالية لإيران في قصف جوي مكثف استهدف مواقعهم شرقي سوريا.

وقال المرصد إن المسلحين القتلى من جنسية عراقية، مشيراً إلى أنهم قضوا خلال قصف “طائرات مجهولة” فجراً، استهدفت مواقع لقوات إيرانية وميليشيات موالية لها.

ووفقاً لمصادر المرصد، فإن آليات عسكرية تابعة لتلك القوات نقلت قتلى وجرحى إلى داخل الأراضي العراقية عقب الضربات، كما استنفرت القوات الإيرانية داخل البوكمال.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات جوية أعلنت إسرائيل أنها شنتها جنوبي سوريا.

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري، قوله إنه “في تمام الساعة العاشرة و40 دقيقة من مساء اليوم قامت حوامات العدو الإسرائيلي بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاطنا على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة واقتصرت الخسائر على الماديات”.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات عنيفة “نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في منطقة التل الأحمر” في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي.

أما إسرائيل فأكدت أن سلاحها الجوي استهدف مواقع للجيش السوري في جنوب سوريا.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن طائرات ومروحيات حربية ضربت أهدافاً تابعة للجيش السوري تشمل مواقع استطلاع وجمع معلومات ومدافع مضادة للطائرات.



