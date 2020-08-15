15 مليون يورو تحسم بقاء سانشيز مع إنتر ميلان

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي إنتر ميلان الإيطالي في التوصل إلى اتفاق مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك لشراء اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز بصورة نهائية من النادي الإنجليزي.

إنتر ميلان يُحدد السعر النهائي لشراء سانشيز

وقالت صحيفة كوريري ديللا سيرا الإيطالية إن إنتر ميلان سيتعاقد مع أليكسيس سانشيز بصورة نهائية من مانشستر يونايتد مقابل 15 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة على أن الصفقة سيُعلن عنها بعد غد الأربعاء، بعد مباراة إنتر ميلان وإسبانيول الإسباني في الدوري الأوروبي.

ولعب سانشيز مع إنتر ميلان 22 مباراة بموسم 2019/2020 نجح خلالها في إحراز 4 أهداف وصناعة 9 أهداف لزملائه.

وفي وقت سابق، انتهت، مباراة الإنتر ضد نابولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2019/ 2020.

أحداث الشوط الأول من مباراة الإنتر ونابولي

وبدأ الشوط الأول من مباراة الإنتر ضد نابولي، بضغط هجومي من قبل فريق إنتر ميلان الذي سعى بقوة لإحراز الهدف الأول.

وتمكن اللاعب دانيلو دي أمبروزيو من إحراز الهدف الأول لـ الإنتر في مباراة نابولي بالدقيقة الحادية عشرة من عمر الشوط الأول، عبر تصويبة زاحفة لم يتمكن حارس نابولي من صدها. وبعد ذلك حاول فريق الجنوب الإيطالي خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الإنتر ضد نابولي تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى. وانتهى الشوط الأول من مباراة الإنتر ضد نابولي، بتقدم فريق إنتر ميلان بهدف دون رد. الشوط الثاني من المباراة

وفي الشوط الثاني من عمر لقاء إنتر ميلان ونابولي، حاول فريق نابولي إحراز هدف التعادل ولكنه تراجع بصورة كبيرة؛ مما أعطى الفرصة لفريق إنتر ميلان للبحث عن تسجيل الهدف الثاني.

وواصل نادي الإنتر ضغطه، من أجل إحراز الهدف الثاني، حتى نجح اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في إضافة الهدف الثاني لنادي إنتر ميلان بالدقيقة الرابعة والسبعين، وذلك بعد تصويبة مخادعة لحارس نابولي.

ولم ينجح نابولي في تقليص الفارق خلال مباراة إنتر ميلان، لينتهي اللقاء بفوز الإنتر بثنائية دون رد.

وكانت مباراة الإنتر ضد نابولي أُقيمت على ملعب “جوزيبي مياتزا” معقل نادي الإنتر بمدينة ميلانو الإيطالية.



