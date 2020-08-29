169 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 150

المواطن- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 169 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 10 مدن، حيث سجلت جازان 44 إصابة، وصبيا 33 إصابة، وأبو عريش 28 إصابة، وبيش 22 إصابة، والعيدابي 19 إصابة، وأحد المسارحة 18 إصابة، وفيفاء إصابتين.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من العارضة، والطوال، والموسم، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 150 حالة شفاء، بينما تم تسجيل 3 حالات وفاة، حالتين في أبو عريش، وحالة في صامطة.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 10517 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 7762 حالة، وبلغ عدد الوفيات 124 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2631 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 987 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 313911 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 288441 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3840 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 21630 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1555 حالة.







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