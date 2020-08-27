173 إصابة كورونا جديدة في جازان.. وصبيا تتصدر

المواطن- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 173 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 12 مدينة، حيث سجلت جازان 46 إصابة، وصبيا 49 إصابة، وأبو عريش 41 إصابة، وأحد المسارحة 12 إصابة، والطوال 8 إصابات، وبيش 3 إصابات، وصامطة 3 إصابات، والدائر 3 إصابات، وفيفاء 3 إصابات، والعيدابي إصابتين، والموسم إصابتين.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في العارضة، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 147 حالة شفاء، بينما تم تسجيل 4 حالات وفاة في كل من جازان، وصامطة، وبيش، وأبو عريش.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 10142 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 7404 حالات، وبلغ عدد الوفيات 120 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2618 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1019 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 311855 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 286255 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3785 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 21815 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1582 حالة.





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