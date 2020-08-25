198 إصابة كورونا جديدة في جازان وتعافي 182

المواطن- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 9 مدن، حيث سجلت جازان 56 إصابة، وصبيا 38 إصابة، وصامطة 34 إصابة، وأبو عريش 26 إصابة، وبيش 26 إصابة، والعيدابي 8 إصابات، وفيفاء 5 إصابات، وأحد المسارحة 4 إصابات.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في الدرب، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 182 حالة شفاء، بينما تم تسجيل 3 حالات وفاة في جازان.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 9768 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 7130 حالة، وبلغ عدد الوفيات 113 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2525 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 309768 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 283932 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3722 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 22114 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1639 حالة.





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