20 منحة لبرنامج ماجستير إدارة واقتصاديات الأوقاف في جامعة الملك عبدالعزيز

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف اليوم الأحد 11 محرم 1442هـ عن تقديمها 20 منحة دراسية في برنامج ماجستير إدارة واقتصاديات الأوقاف ضمن برنامج استدامة وتمكين بالشراكة مع جامعة الملك عبد العزيز.

تأهيل وتأسيس العاملين في قطاع الأوقاف

ويسعى البرنامج الذي أعده معهد الاقتصاد الإسلامي بالشراكة مع الوقف العلمي بـ جامعة الملك عبد العزيز إلى تأهيل وتأسيس العاملين في قطاع الأوقاف على أسس علمية في جوانب متعددة، منها: الفقهية، والاقتصادية، والإدارية، والقانونية، وغيرها، مما يشكل مخرجات مكتسبة للمهارات النظرية والتطبيقية اللازمة لإنشاء وحوكمة الكيانات الوقفية، والتي تتناسب مع توجهات الهيئة العامة للأوقاف في رؤيتها للقطاع وأدواره التنموية في رؤية المملكة 2030.

المعارف الضرورية للعمل في الأوقاف

ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب المنضمّين بالمعارف الضرورية للعمل في الأوقاف، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات البحثية اللازمة لتحليل المشكلات التي يتعرض لها العاملون في القطاع الوقفي واقتراح الحلول المناسبة، كما يتم توجيه الدراسات والأبحاث طيلة مدة الدراسة لبرامج تطوير قطاع الأوقاف في المملكة وتفعيلها بالشكل الذي يحقق مستهدفات التنمية.

وتأتي هذه المبادرة الأولى من نوعها ضمن مسار التمكين في برنامج استدامة وتمكين الذي دشنته الهيئة العامة للأوقاف في وقت سابق، والذي يهدف إلى تحقيق القطاع الوقفي لأثر أعمق من خلال تطوير العاملين في القطاع ورفع مستوى معارفهم ومهاراتهم في كافة المجالات ذات العلاقة، مما يسهم في صناعة قطاع وقفي متين يرفع من مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.







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