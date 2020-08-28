206 إصابات كورونا جديدة في جازان وتعافي 208

المواطن- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حالات كورونا في منطقة جازان إلى 206 حالات، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 13 مدينة، حيث سجلت جازان 59 إصابة، وأبو عريش 32 إصابة، وصبيا 27 إصابة، وبيش 20 إصابة، وصامطة 17 إصابة، وضمد 17 إصابة، وأحد المسارحة 15 إصابة، والعيدابي 6 إصابات، والطوال 5 إصابات، والريث 5 إصابات.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من العارضة، وفيفاء، والحرث، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 208 حالات شفاء، بينما تم تسجيل حالة وفاة في جازان.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 10348 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 7612 حالة، وبلغ عدد الوفيات 121 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 2615 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1069 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 312924 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 287403 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3813 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 21708 حالات، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1576 حالة.







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