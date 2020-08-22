22 وظيفة شاغرة لدى مجموعة سدر

المواطن - الرياض
أعلنت شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات عن توفر 22 وظيفة شاغرة ، للعمل في مدينة الخرج لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس وفق المسميات التالية:
1 – مدير مشروع – عدد 1 وظيفة .
- بكالوريوس – هندسة، علوم بيئة . مع ماجستير – إدارة النفايات، علوم البيئة .
- خبرة لا تقل عن 10 سنوات وشهادة – PMP ..
2 – نائب مدير مشروع – عدد 1 وظيفة .
- درجة البكالوريوس
3 – مدير عمليات – عدد 1 وظيفة .
- بكالوريوس – هندسة، علوم بيئة .
- دورة في إدارة المشاريع
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مشاريع نظافة مدن عالمية.
4 – مشرف منطقة – عدد 6 وظائف .
- الثانوية العامة
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مشاريع مماثلة.
5 – مراقب مسار – عدد 11 وظيفة .
- الثانوية العامة
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مشاريع مماثلة.
6 – مشغل محطة انتقالية – عدد 1 وظيفة .
- دبلوم متوسط
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التشغيل
- إجادة القراءة والكتابة.
7 – ضابط اتصال – عدد 1 وظيفة .
المزايا – رواتب مغرية – بدل سكن – بدل مواصلات – تأمين طبي – حوافز أخرى .
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