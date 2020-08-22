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حصاد اليوم
22 وظيفة شاغرة لدى مجموعة سدر

22 وظيفة شاغرة لدى مجموعة سدر

2020/08/18
الساعة 10:20 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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22 وظيفة شاغرة لدى مجموعة سدر شركة مجموعة سدر
المواطن - الرياض

أعلنت شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات عن توفر 22 وظيفة شاغرة ، للعمل في مدينة الخرج لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس وفق المسميات التالية:

1 – مدير مشروع – عدد 1 وظيفة .

  • بكالوريوس – هندسة، علوم بيئة . مع ماجستير – إدارة النفايات، علوم البيئة .
  • خبرة لا تقل عن 10 سنوات وشهادة – PMP ..

2 – نائب مدير مشروع – عدد 1 وظيفة .

  • درجة البكالوريوس

3 – مدير عمليات – عدد 1 وظيفة .

  • بكالوريوس – هندسة، علوم بيئة .
  • دورة في إدارة المشاريع
  • خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مشاريع نظافة مدن عالمية.

4 – مشرف منطقة – عدد 6 وظائف .

  • الثانوية العامة
  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مشاريع مماثلة.

5 – مراقب مسار – عدد 11 وظيفة .

  • الثانوية العامة
  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مشاريع مماثلة.

6 – مشغل محطة انتقالية – عدد 1 وظيفة .

  • دبلوم متوسط
  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التشغيل
  • إجادة القراءة والكتابة.

7 – ضابط اتصال – عدد 1 وظيفة .

المزايا – رواتب مغرية – بدل سكن – بدل مواصلات – تأمين طبي – حوافز أخرى .

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