3 خطوات للحصول على برنت الأحوال المدنية

المواطن - الرياض

أعادت الأحوال المدنية التأكيد على خطوات الحصول على شريحة البيانات “البرنت” عن بعد دون الحضور إلى المكاتب أو الإدارات في كافة المدن السعودية.

خطوات الحصول على برنت الأحوال المدنية

وقالت الأحوال إن النظام الجديد يتيح الحصول على البرنت من خلال 3 خطوات سهلة وبسيطة على النحو التالي:

الدخول على موقع أبشر.

الدخول على خدمة بياناتي.

تفويض القطاع الراغب في الاطلاع على البيانات التأمينية في أي وقت وفي أي مكان.

اختصار الوقت والجهد

يذكر أنه في السابق كان المواطن يتجه إلى القطاع الراغب في الحصول على البيانات ثم يحصل منه على خطاب موجه للأحوال ليقوم موظف الأحوال بالدخول إلى النظام وطباعة شريحة البيانات ليعود المواطن مرة أخرى للجهة التي طلبت البرنت لتقديمه.

خطوات توصيل الوثائق للمنزل

وفي وقت سابق قالت الأحوال : إنه مع خدمة تسجيل المواليد في منصة “أبشر”، يمكن للمستفيد تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصال ذلك عبر عنوانه الوطني من خلال البريد دون الحاجة إلى زيارة المقر.

وتابعت الأحوال المدنية في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “لسلامتك وسلامة من تحب، بإمكانك تسجيل المولود الجديد إلكترونيًّا، عبر منصة (أبشر)، وتصلك الوثائق لمنزلك دون الحاجة إلى زيارتنا”.

وأضافت أن ذلك يأتي باتباع الآتي: “تسجيل الدخول في حسابك في أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار الأحوال المدنية، ثم خدمة تسجيل المواليد”.







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