3 كلمات من رئيس الأهلي تكشف سر هزيمة الهلال

المواطن - محمد سمعه

كشف عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي السر وراء فوز فريقه على الهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من خلال 3 كلمات كتبهم عبر حسابه في “تويتر” عقب المباراة.

وكتب مؤمنة عبر حسابه في “تويتر” عقب مباراة الهلال: “هذه روح الأهلي، مبروك الفوز”.

الهلاليون ينقلبون على لاعبين بعد كلاسيكو الأهلي

وكانت جماهير نادي الهلال انقلبت على لاعبَين في صفوف الفريق الكروي الأول، بعد الخسارة من الأهلي وطالبت مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل بالاستغناء عنهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعبر حساب النادي في “تويتر” طالبت الجماهير برحيل كل من السوري عمر خربين والكولومبي جوستافو كويلار، خاصة أنهما لم يُقدما المردود الفني المُنتظر منهما، إضافة لتسبب كويلار بصورة كبيرة في هدف الأهلي الأول الذي سُجل عبر اللاعب عمر السومة في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

وكان رصيد نادي الهلال توقف عند 60 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بينما رفع الراقي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب.

التويجري يتمنى رحيل خربين

وتحدث الناقد الرياضي عادل التويجري الناقد الحصري لـ برنامج “الدوري مع وليد” عقب مباراة الأهلي قائلًا بأنه يجب على الإدارة الهلالية، التخلص من خربين خلال فترة الانتقالات الصيفية، في حال لم يتسبب في إرهاق الخزينة المالية لأزرق العاصمة، مضيفًا أن اللاعب السوري خارج الخدمة تمامًا منذ بداية موسم 2019/2020.





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