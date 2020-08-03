3 مباريات تمنح الهلال لقب دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

اقترب الهلال كثيرًا من حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، نظرًا لتألقه اللافت عقب استئناف المسابقة بعد جائحة كورونا.

الهلال يتألق

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز بعد عودة النشاط الرياضي، حيث تمكن من حسم ديربي الرياض ضد النصر لصالحه برباعية مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وواصل الزعيم تألقه؛ ونجح في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ24، ليُحافظ على فارق الـ9 نقاط بينه وبين النصر أقرب منافسيه، وذلك قبل 6 جولات على نهاية المسابقة.

الزعيم يقترب من حسم اللقب

ويتبقى أمام الزعيم 6 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام العدالة، الأهلي، الفيصلي والحزم أيام 15 و20 و25 و29 من شهر أغسطس، ويُلاقي بعد ذلك الوحدة والشباب يومي 4 و9 من سبتمبر المقبل.

وأصبح الهلال في حاجة إلى تحقيق الفوز خلال 3 مباريات لحسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل رسمي، دون الحاجة إلى الانتظار لنتائج المواجهات الأخرى أو لقاءات المنافسين.

وباتت فرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صعبة للغاية من أجل التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتاج إلى خسارة الزعيم لأكثر من 9 نقاط، بجانب فوزه في جميع مواجهاته المتبقية.



