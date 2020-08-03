3 نقاط تُقرب بافيتيمبى جوميز من تحقيق وعده

المواطن - مروة نبيل

يطمح الفرنسي بافيتيمبى جوميز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لحصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

بافيتيمبى جوميز يقترب من حلمه

ويفصل بافيتيمبى جوميز 3 نقاط فقط على تحقيق حلمه بحصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يكفي الهلال الفوز في المباراة المقبلة للتتويج بالبطولة رسميًا قبل جولتين على النهاية.

وقاد جوميز فريقه الهلال لتحقيق فوز صعب بالأمس ضد الفيصلي، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 82، قبل أن يحرز السوري عمر خربين الهدف الثاني عند الدقيقة 96، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التتويج بلقب دوري محمد بن سلمان

ونشر بافيتيمبى جوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لهدفه في مباراة الهلال ضد الفيصلي بالأمس، مؤكدًا أنه يُقاتل لتحقيق حلمه ووعده للجماهير بحصد اللقب.

وعلق المهاجم الفرنسي قائلًا: “ركز على هدفك حتى يتم تحقيقه.. العزيمة هي مفتاح النجاح، أسدك لن يتركك، لقد قطعت وعدًا لك وحتى النهاية سأقاتل من أجل الوفاء به معًا سنفوز بدوري محمد بن سلمان للمحترفين.. الأسد لا يستسلم أبدًا!”.

صدارة الهدافين

ويُنافس بافيتيمبى جوميز على صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث رفع رصيده إلى 21 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن نجم نادي النصر، عبدالزراق حمدالله المتصدر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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