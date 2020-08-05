‎الرئيسية
جديد الأخبار
300 ألف لبناني بلا مأوى والخسائر بالمليارات
منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن

300 ألف لبناني بلا مأوى والخسائر بالمليارات

2020/08/05
الساعة 2:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1٬185
2
طباعة
300 ألف لبناني بلا مأوى والخسائر بالمليارات
المواطن - متابعة

قال محافظ العاصمة اللبنانية بيروت، مروان عبود، إن الانفجار الهائل الذي وقع في المرفأ، الثلاثاء، شرّد نحو 300 ألف من سكانها، مقدرًا حجم الخسائر المادية بمبلغ يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار.

وأضاف مروان عبود: “أعتقد أن هناك بين 250 و300 ألف شخص أصبحوا من دون منازل.. منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن”.

كما أوضح أن نصف مساحة العاصمة اللبنانية قد تضررت من الانفجار الضخم، الذي خلف أكثر من 100 قتيل ونحو 4 آلاف جريح، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقدّر محافظ بيروت كلفة الأضرار المادية التي خلفتها الكارثة، بما يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه في انتظار أن يصدر المهندسون والخبراء التقارير النهائية.

وتابع: “نحو نصف بيروت تضرر أو تدمر. إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها”.

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت، الثلاثاء، العاصمة “مدينة منكوبة”، عقب انفجارين وقعا في مرفأ بيروت، أحدهما كان هائلاً جداً، لتتصاعد فوق الموقع سحابة كبيرة على شكل الفطر (المشروم).

وأكد وزير الصحة اللبناني حسن حمد أن عدد المفقودين من جراء انفجار بيروت، يفوق عدد القتلى الذين تم التعرف عليهم حتى الآن، وهو 100 قتيل.

 




2 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
محمود محمد أبوالهوى
15 ساعة

على الحكومة اللبنانية الإسراع في حصر حجم الخسائر التي تكبدها المواطنون اللبنانيون جراء هذه الكارثة ، وتعويضهم ماليا بنسب متفاوتة حسب تقدير لجنة متخصصة بذلك ، لأن الأمر كارثي ولا يحتمل التأجيل

0
رد
محمود محمد أبوالهوى
15 ساعة

على الحكومة اللبنانية الإسراع في حصر حجم الخسائر التي تكبدها المواطنون اللبنانيون جراء هذه الكارثة ، وتعويضهم ماليا بنسب متفاوتة حسب تقدير لجنة متخصصة بذلك ، لأن الأمر كارثي ولا يحتمل التأجيل

0
رد
جديد الأخبار
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :