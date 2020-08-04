4 روابط هامة للطلاب والمعلمين خلال مرحلة التعليم عن بعد

المواطن - الرياض

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، بعض الروابط الهامة جدًّا للطلاب والمعلمين خلال مرحلة التعليم عن بعد.

وشدد الحمادي، في تغريدة له عبر تويتر، على أن الإنترنت أساس العملية التعليمية بعد اعتماد آلية التعليم عن بعد، موجهًا بعض النصائح ومن بينها الحرص على تقنية الفايبر في التواصل بالإنترنت، حيث إنها أفضل من 4G من حيث استقرار الخدمة وعدم التقطيع.

كما نصح الحمادي الطلاب بالاعتماد على الكمبيوتر المكتبي أو اللابتوب أو التابلت في التعلم، وليس الجوال.

أما الروابط فهي كما يلي: توكلنا (للحصول على البريد الإلكتروني منه): هنا

مدرستي: هنا

دليل أفضل الممارسات التعليمية: هنا

قنوات عين: هنا





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