4 صواريخ كاتيوشا تستهدف القاعدة العسكرية للسفارة الأمريكية في بغداد

المواطن - متابعة

استهدف هجوم صاروخي المنطقة الخضراء في بغداد، فيما قالت مصادر لـ”العربية” و”الحدث”: إن 4 صواريخ كاتيوشا استهدفت القاعدة العسكرية للسفارة الأمريكية في بغداد، وأن تحليقًا للطيران جرى فوق المنطقة، فيما لم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي، أفادت ليل الخميس- الجمعة، بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء ببغداد.

وأكدت وسائل إعلام عراقية في وقت سابق، نقلًا عن مصدر أمني، سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، مساء الخميس.

وأكد مصدر عراقي أنه لا خسائر نتيجة سقوط الصاروخ، وهو من نوع كاتيوشا، بمحيط المنطقة الخضراء.

يذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد تؤوي مقار حكومية وسفارات، أبرزها السفارة الأمريكية، وكانت قد شهدت إطلاق عدة صواريخ باتجاهها في الأشهر الماضية.

وإثر الهجمات الصاروخية، انسحبت القوات الأمريكية من 8 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع.







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