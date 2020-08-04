4 كلمات من غوميز لـ سالم الدوسري بعد رباعية العدالة

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على توجيه رسالة مُكوّنة من 4 كلمات إلى زميله سالم الدوسري، وذلك بعد صناعة الأخير له لهدفين في مباراة العدالة التي أُقيمت أمس السبت في الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب غوميز اليوم الأحد عبر حسابه في “تويتر” عن سالم الدوسري: “أنت بالتأكيد رجل المباريات”.

وتابع غوميز: “شكرًا لك على هاتين العرضيتين، وبرافو على هدفك، السعودية بها الكثير من اللاعبين الجيدين، ومن المهم تدوين ذلك، أنت من أفضل اللاعبين في آسيا وأنا أملك حظًا كبيرًا لأكون زميلك في الفريق”.

من ناحية أخرى، حرص سالم الدوسري على توجيه رسالة إلى الجماهير الهلالية حيث قال عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأحد: “صباح الخير.. ألف مبروك يا زعماء الفوز وإن شاء الله إنكم استمتعوا والقادم بدعمكم ووقفتكم معنا أجمل إن شاء الله، صدارة بس”.

غوميز يقود الهلال بهدفيه للانفراد بالصدارة

ويحتل نادي الهلال حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

من ناحية أخرى، يستعد الفريق الكروي الأول بـ الهلال، لمواجهة النادي الأهلي يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

وبعد تلقي المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، خبر إصابة اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو عقب مباراة العدالة، يبدو أن الهلال سيفقد اللاعب نواف العابد أمام الأهلي بسبب إصابته في مفصل القدم.

فحوصات تُحدد مصير نواف العابد

وسيحتاج نواف العابد، خلال الفترة المقبلة، للخضوع إلى الفحوصات الطبية، وذلك لتحديد موقفه النهائي حول المشاركة ضد الراقي وفقًا لـ “الرياضية”.





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