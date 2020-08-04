4 مدن تتشارك أعلى درجات الحرارة غدًا

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المملكة حيث تتشارك كل من مكة وبريدة ورفحاء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة تصل إلى 43 مئوية.

درجات الحرارة غدًا

فيما تسجل الرياض وشرورة ووادي الدواسر 42 درجة، بينما تسجل الدمام والعلا 41 درجة، بينما تسجل عرعر وحائل سكاكا 41 درجة.

أما عن أدنى درجات الحرارة المتوقعة غدًا فسوف تكون – بمشيئة الله – في أبها وطريف حيث تسجلان 19 درجة في كل منهما.

حالة الطقس غدًا

وتوقعت الهيئة كذلك هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.





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