‎الرئيسية
أخبار كورونا
4 مدن تسجل 278 إصابة كورونا جديدة وإجمالي الحالات الحرجة 1824
إجمالي حالات التعافي إلى 253478 ومجموع الوفيات 3199

4 مدن تسجل 278 إصابة كورونا جديدة وإجمالي الحالات الحرجة 1824

2020/08/10
الساعة 3:50 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1٬296
0
طباعة
4 مدن تسجل 278 إصابة كورونا جديدة وإجمالي الحالات الحرجة 1824
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع الحالات الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، فيما أعلنت عن تعافي (1439) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (253478) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (33270) حالة من بينها (1824) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (289947) حالة، توفي منهم (3199) حالة.

توزيع الحالات الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1257) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ الرياض 88، الدمام 65، الهفوف 63، حائل 62، بريدة 59، مكة المكرمة 58، جدة 52.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:




0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
جديد الأخبار
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :