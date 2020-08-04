4 نصائح من أمن الطرق لتفادي النوم أثناء القيادة

المواطن - الرياض

يعتبر النوم أثناء القيادة من الأمور الخطيرة جدًا على حياة قائد المركبة والمرافقين وقائدي المركبات الأخرى على الطريق، الأمر الذي يستوجب الحذر منه وتفادي حدوثه.

نصائح لتفادي النوم أثناء القيادة

ووجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم، 4 نصائح لقائدي المركبات لتفادي النوم أثناء القيادة جاء كما يلي:

ضرورة التوقف عن القيادة كل 3 ساعات على الأقل.

المشي قليلًا واستنشاق الهواء النقي؛ لأنه ينعش الجسد والروح ومفيد للتركيز.

الحرص على بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظًا، حتى يمكنه تنبيه السائق إذا غلبه النعاس.

تفادي مواصلة القيادة بعد الاستراحة إذا كان السائق لا يزال يشعر بالتعب حيث ينصح بالتوقف وأخذ إغفاءة بسيطة.



