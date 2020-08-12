42 جريحًا إثر اشتباكات جديدة في لبنان

المواطن - متابعة

أعلن الصليب الأحمر في لبنان، مساء أمس الثلاثاء، أنه عالج 32 جريحًا ونقل 10 آخرين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، إثر المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وشهد وسط العاصمة بيروت مواجهات بين القوى الأمنية اللبنانية والمحتجين، استخدم خلالها عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وتوافد المتظاهرون إلى وسط بيروت عند المرفأ، غاضبين منادين بإسقاط النظام ورحيل رئيس لبنان ميشال عون، ورئيس البرلمان، نبيه بري، والنواب، ومحاسبة الجناة المسؤولين عن الفاجعة.

ورشق عدد من المتظاهرين عناصر مكافحة الشغب في وسط بيروت بالحجارة والمفرقعات النارية، فيما قامت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لإبعادهم.

من جهتها، طلبت قوى الأمن الداخلي في لبنان على “تويتر” من المتظاهرين السلميين الخروج فورًا من الأماكن التي تحدث فيها الاعتداءات على عناصر مكافحة الشغب، وقالت: إنها لن تقبل بالتعرض لعناصرها.

وشهد مرفأ بيروت المدمر، الثلاثاء، أول تظاهرة، احتجاجًا على السلطة السياسية، بينما تواصل فرق البحث عن المفقودين في المكان نشاطها.



