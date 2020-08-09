445 جولة رقابية موسعة لتطبيق قرارات التوطين في رفحاء

المواطن - واس

نفذت إدارة التفتيش بمحافظة رفحاء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 445 زيارة وحملة رقابية موسعة على الأنشطة التجارية الموطّنة للتأكد من التزام الأنشطة بقرارات التوطين والبروتوكلات الصحية.

وجرى خلال هذه الزيارات تحرير 10 مخالفات وإنذارات، مشيراً إلى أن أكثر المخالفات والإنذارات إرتكاباً كانت اختلاف المهنة الفعلية للعامل عن المهنة في الإقامة ، وتوظيف عمالة غير سعودية في المهن المقصورة على السعوديين، وعدم توفير تأمين صحي للعاملين، وعدم وجود عقد عمل للعاملين.

وأوضح فرع الوزارة أن الحملات مستمرة في جميع الأنشطة التجارية لمتابعة التوطين، ونؤكد في الوقت نفسه في حال ملاحظة أي مخالفات تقديم بلاغ عن طريق تطبيق “معا للرصد” عبر الأجهزة الذكية أو عن طريق الاتصال على هاتف خدمة العملاء الرقم 19911.



