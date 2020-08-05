5 أخبار سارة قادمة لجماهير النصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن جماهير نادي النصر على موعد مع الأخبار السارة والمفاجآت بالفترة المقبلة، خاصة أن الجماهير انتقدت أداء الفريق وغياب الروح من اللاعبين في آخر 3 مباريات مع استئناف النشاط الرياضي.

وعلّق العضو النصراوي عبدالعزيز بغلف على هذا الأمر قائلًا عبر “تويتر” اليوم: “الأخبار السارة، ليست واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة بل أربعة واحتمال خمسة، بإذن الله، دعوا عنكم الساعين بدون قصد لخراب مالطا، يا زين الهدوء والصبر”.

وتُسابق الإدارة النصراوية برئاسة صفوان السويكت، الزمن بالفترة الحالية لتهدئة الأوضاع في الفريق الكروي الأول، وذلك أملًا في المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رغم تصدر الهلال بفارق تسع نقاط، مع إرسال رسائل طمأنينة لجماهير العالمي أن الفريق بخير ولن يؤثر عليه أي شيء.

الهريفي والحارثي مُرشحان للمنصب الجديد

وفي وقت سابق، رشح النصراويون 2 من نجوم العالمي السابقين، وهما سعد الحارثي المُحلل الرياضي في القنوات الرياضية السعودية، والنجم فهد الهريفي لاعب أصفر العاصمة السابق لتولي المنصب الجديد المُنتظر.

وتقدم القانوني والناقد الرياضي محمد الدويش بالحل الأمثل من وجهة نظره لعلاج مشاكل العالمي، حيث قال اليوم الاثنين عبر حسابه في “تويتر” : ” أرى أن فريق النصر بحاجة ماسة وعاجلة إلى إداري فني مع المدرب روي فيتوريا، من تُرشح؟”.

فرض السرية التامة على النصر

وأكدت فئات عريضة على أن الثنائي يمتلك الشخصية القوية والحب لنادي النصر، كما أشاروا إلى أن تعيين أي من الاسمين في المنصب، سيساعد على تقريب وجهات النظر بين اللاعبين والمدير الفني مع وضع السرية التامة على أخبار الفريق وعدم نشرها لوسائل الإعلام خارج النادي.





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