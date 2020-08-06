6 أسباب لخفقان القلب .. الأخيرة أخطرها على الصحة

المواطن - الرياض

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعض الأسباب التي تسبب الخفقان.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن من أسباب الخفقان ما يلي:

فقر الدم

القلق

ارتجاع المريء

فرط نشاط الدرقية

تناول الكحول

ارتفاع ضغط الدم

يذكر أن الأطباء عادة ما يحذرون من خطورة ارتفاع ضغط الدم، خاصة أن بعض الناس يعانون من ارتفاع ضغط الدم لسنواتٍ دونَ أن يشعروا بأي عَرَض.

ويؤكد الأطباء أن ضغط الدم المرتفع وغير المُراقَب يزيد من احتمالات الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، كالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.





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