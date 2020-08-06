6 أسباب وراء رغبة مايكروسوفت شراء TikTok تيك توك

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

بات تطبيق تيك توك TikTok إحدى منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة في فترة قصيرة نسبيًا، فهو الآن ينافس العملاق فيسبوك ومنصة يوتيوب أيضًا، ويحظى بجماهيرية عريضة بين المراهقين في العالم، لكن هذا ليس السبب الوحيد وراء رغبة شركة البرمجيات الأمريكية في الاستحواذ عليه.

1- تيك توك ينبوع شباب مايكروسوفت:

بالنسبة لقطاع كبير من المستهلكين، لم تكن شركة مايكروسوفت هي الاختيار الأمثل، فهي تمتلك قائمة طويلة من التطبيقات الفاشلة مثل تطبيق الموسيقى Groove Music، وخدمة البث Mixer، والشبكة الاجتماعية Socl Windows Phone، ومشغل الموسيقى الرقمية Zune، وعلى مر السنين بات من الواضح أن مايكروسوفت لا تنجح إلا في إصدار نسخة سطح المكتب Windows الخاص بها، ولذلك فإن الاستحواذ على TikTok سيكون بمثابة عصا سحرية لتجديد شباب شركة البرمجيات.

2- منافسة عمالقة التواصل الاجتماعي:

TikTok المملوك لشركة ByteDance الصينية، بدأ يظهر بسرعة كمنافس قوي لـ سناب شات وفيسبوك وإنستقرام كما تقول محللة eMarketer ديبرا أهو ويليامسون.

ولذلك لجأ الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت إلى إجراء اتصال هاتفي بالرئيس دونالد ترامب شخصيًا لإقناعه بتمرير تيك توك إليه؛ فمن شأن ذلك أن يمنح الشركة فرصة الدخول التي طال انتظارها إلى ملكية وسائل الإعلام الاجتماعي سريعة النمو والموجهة للشباب.

3- منافسة PlayStation 5 من سوني:

فكرة الاستحواذ على TikTok بمثابة جوهرة التاج لشركة مايكروسوفت، فهي قاعدة تضم 100 مليون مستخدم يمكن استغلالهم للترويج لجهاز XboX وبالتالي التفوق على سوني الشركة المنافسة بـ جهاز PlayStation 5.

4- هدية ثمينة من البيانات الضخمة:

ومن المعروف أن التطبيق الصيني يجمع كمًا هائلًا وكبيرًا من المعلومات عن المستخدمين، وهي النقطة الأساسية التي من شأنها أعلن ترامب إنه سيتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة؛ خوفًا من التأثير على المواطنين الأمريكيين في العملية الانتخابية المقبلة.

وهذه القاعدة من البيانات بمثابة هدية ثمينة لشركة برمجيات هي الأشهر في مجالها حيث يمكنها ذلك من إلقاء نظرة ثاقبة وعميقة على سلوك المستهلك.

5- جني فوائد لإدارة ترامب:

وترتبط هذه النقطة بسابقتها؛ إذ من مصلحة الإدارة الأمريكية بشكل عام أن تكون قاعدة البيانات المهولة على التطبيق الصيني في أيديهم عن طريقة شركة مايكروسوفت، بدلًا من أن تستخدم ضدهم من قِبل الصين.

وفي حين تخضع TikTok، المملوكة حاليًا للصين، للتدقيق والتحقيق بشأن مزاعم بأنها تزود بكين ببيانات المستخدمين، وهو الاتهام الذي نفاه مسؤولو الشركة، قالتها مايكروسوفت صراحةً: سنضمن نقل جميع البيانات الخاصة بمستخدمي TikTok الأمريكيين إلى الولايات المتحدة وبقاؤها في الولايات المتحدة.

ما هو نوع البيانات التي تمتلكها بايت دانس من خلال تيك توك؟

يملك التطبيق موقعك، وأوقات استخدامك للتطبيق، والوقت الذي تستهلك فيه أنواعًا معينة أو محتوى معين، نوع جهازك، مساحة التخزين عليه، وهذا الكم الهائل من البيانات التي تم جمعها من سلوكياتك على TikTok تسمح للشركة الصينية عن طريق الخوارزميات بالتنبؤ، بدقة مذهلة، بما ستفعله أو من غير المحتمل أن تفعله، بما تحبه وبما تكرهه ما الذي يشغلك وما الذي ستتجاهله، وهي قدرة غير مسبوقة تتفوق بها على فيسبوك المتهم الأول دائمًا بسوء استغلال بيانات المستخدمين.

6- الجانب الإعلاني:

سيعمل TikTok على تعزيز حصة مايكروسوفت في سوق الإعلانات الرقمية الرقمية بالولايات المتحدة، فهي تمتلك حاليًا 1.5% فقط من هذا السوق، بينما يملك فيسبوك 42%.

ما هي فرص شراء مايكروسوفت لـ TikTok؟

يُقدر الخبراء والمحللون أن نسبة نجاح الصفقة تصل من 75% إلى 80%؛ ذلك لأن ByteDance تحتاج إليها، حيث تُقدر الشركة بقيمة بـ 100 مليار دولار، نصفها يرجع إلى تيك توك، وإذا تم حظره نهائيًا في الولايات المتحدة فإن ذلك سيعني انخفاض تقييمهم بنسبة 50%.

هجمة شرسة على تيك توك من 4 دول وقراصنة وتطبيقات منافسة



