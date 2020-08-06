6 مهام للطلاب في منصة مدرستي

المواطن - الرياض

نشر حساب ملتقى المعلمين والمعلمات على تويتر ملخصًا بمهام الطلاب والطالبات على منصة مدرستي بالتزامن مع قرب استئناف الدراسة عن بعد لمدة 7 أسابيع.

مهام الطلاب في منصة مدرستي

وبحسب الملتقى تتلخص المهام اليومية فيما يلي:

-الدخول للمنصة في الوقت المحدد حسب المرحلة.

-أداء النشيد الوطني والتمارين الصباحية.

-أداء المهام المسندة له كالواجبات وحل التمارين.

– حضور الحصص الافتراضية مع المعلم.

-التفاعل مع المعلم والحصول على تغذية راجعة عبر المنصة .

-أداء الاختبار التقويمي.

ما هي منصة مدرستي ؟

وتُعد منصة مدرستي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءاً من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

كما تتيح المنصة للطلاب إمكانية التواصل بشكل مستمر مع معلميهم، لمعرفة كافّة المستجدات والمهام المطلوبة منهم، والتفاعل معها بالشكل الصحيح، ومعرفة كافة البدائل المتاحة للعملية التعليمية، بالإضافة إلى معرفة المحاور الأساسية للعملية التعليمية، والبدائل لكل نطاق، والتي تتمثّل في الحضور ومصادر المحتوى التعليمي والأنشطة التعليمية والتقييم والاختبارات.

استئناف الدراسة عن بعد

وتبدأ الرحلة التعليمية عن بُعد لجميع الطلاب والطالبات في المملكة على فترتين صباحية ومسائية، حيث يبدأ طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية الساعة السابعة صباحاً، وطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية الساعة الثالثة عصراً، من خلال التسجيل والدخول للمنصة، ثم أداء النشيد الوطني والتمارين واستعراض الجدول الدراسي من القائمة الرئيسية، ومن ثم الانتقال للحصة الدراسية المقرر حضورها، والضغط على رابط (الدرس المباشر) للبدء بحضور الدرس والاستماع لشرح المعلّم، والتفاعل مع ما يطلبه أثناء الشرح، وأداء المهام، والتكليفات المقدمة من قبل المعلّم، وإنهائها قبل انتهاء الموعد المحدد لها.





شارك الخبر