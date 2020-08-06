6 نقاط تُبقي أبها في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أكد نائب رئيس نادي أبها عبدالعال الحربي أن الفريق الأول لكرة القدم يحتاج إلى 6 نقاط لضمان البقاء للموسم الثاني على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

6 نقاط تُبقي أبها

وقال الحربي خلال تصريحاته لـ”الاقتصادية”: “فوزنا على الاتحاد أراحنا من الضغوط النفسية، وخفف من الضغوط، لكن مسألة البقاء تحتاج إلى فوزين (6 نقاط) لتأكيد بقائنا بإذن الله”.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها رصيده إلى 33 نقطة بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 2/1، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تكتيك الشابي

وتحدث عن مواجهة أبها الأخيرة قائلًا: “التونسي عبدالرزاق الشابي، مدرب تكتيكي، لعب أمام الاتحاد بانضباط تكتيكي، فالمباراة 90 دقيقة، وطالب من اللاعبين توزيع جهدهم على المباراة كاملة”.

وتابع: “في آخر نصف ساعة نتفوق لياقيًا، ليس أمام الاتحاد فقط، بل حتى قبل التوقف، مثل مباراة الهلال، كنا الأفضل في الشوط الثاني، ودائمًا في الشوط الأول يكون مستوانا أقل بسبب قلة خبرة اللاعبين، لكن مع مرور الوقت يأخذ اللاعبون ثقتهم بشكل أكبر ويقدم مستوى أفضل”.

وأضاف: “الاتحاد لم يكن سهلًا في اللقاء، يكفي أن تلعب أمام الاتحاد باسمه، فريق عريق ببطولاته وتاريخه، تلعب أمام اسم صعب، فما بالك بفريق كالاتحاد، فريق ليس سهلًا ولديه إمكانية أن يعود في المباراة المقبلة، سنشاهد الاتحاد الجولة المقبلة في ديربي جدة أمام الأهلي، وقد يتفوق”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “تكتيك مدربنا الشابي منضبط، ولاعبو الفريق قدموا أنفسهم بشكل مميز، وقلبوا نتيجة المباراة. نعرف كيف تلعب على نقاط ضعف الخصم وتكسب المباراة، والحمد لله ثلاث نقاط من أمام فريق كبير كالاتحاد، نقاط ثمينة. إن شاء الله نواصل حصد النقاط”.

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