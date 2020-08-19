623 مقررًا إلكترونيًا مع عودة الدارسة بجامعة حفر الباطن

المواطن - حفرالباطن

اعتمدت اللجنة العليا للمخاطر بجامعة حفر الباطن برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، الأدلة الاسترشادية المنظمة لعودة الدراسة الجامعية للفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ والتي تنطلق 11 محرم المقبل، عن طريق الفصول الافتراضية “عن بعد” للمقررات النظرية، والحضور للمعامل الدراسية في المقررات العملية مع تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية من مخاطر جائحة فيروس كورونا.

لجان رصد ومتابعة:

وأوضح المتحدث الرسمي لـ جامعة حفر الباطن الدكتور خالد المطيري أن اللجنة اعتمدت أيضًا تشكيل لجان المتابعة والرصد للحالة الصحية على مستوى الكليات، ولجان الإشراف العام على التعليم الإلكتروني والدعم الفني، وضوابط سير العملية التعليمية بمقررات التعليم الإلكتروني، وضوابط التقييمات والاختبارات الإلكترونية، وخطة تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على أنظمة التعليم الإلكترونية، وكذلك توفير الدعم الفني المباشر وإنشاء قاعدة بيانات متعددة الوسائط للدعم الإلكتروني.

210 مقررات عملية:

وقال الدكتور المطيري إن خطة العودة تضمنت تحويل نحو 623 مقررًا نظريًا إلى مقررات إلكترونية يقدمها أعضاء هيئة التدريس عبر الوسائط الإلكترونية المعتمدة والتي أثبت نجاحها في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي، بالإضافة إلى أن نحو 210 مقررات عملية حضورية للطلاب والطالبات. مضيفًا بأنه سيتم التقيد ببرتوكولات المؤسسات التعليمة المقترحة من المركز الوطني الوقائية من الأمراض ومكافحتها من خلال تطبيق مبادئ السلامة الصحية في التباعد الشخصي ولبس الكمامات وتعقيم الأيادي والأدوات المستخدمة ونظافة الممرات والمعامل بصفة مستمرة.





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