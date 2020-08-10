687 حالة كورونا جديدة في الكويت و4 وفيات

المواطن - متابعة

ارتفعت حالات كورونا في الكويت بمقدار 687 إصابة جديدة تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 72400 في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 482 حالة.

توزيع حالات كورونا في الكويت

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال687 السابقة تضمنت 443 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 48ر64 في المئة و244 حالة لغير الكويتيين بنسبة 52ر35 في المئة.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 168 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و168 في منطقةالجهراء الصحية و147 في منطقة الفروانية الصحية و117 في منطقة حولي الصحية و87 في منطقةالعاصمة الصحية.

حالات الرعاية الحرجة

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة 117 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7890 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3450 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 535803.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

حالات التعافي في الكويت

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 509 إصابات خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 64028 حالة