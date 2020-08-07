7 أطعمة يجب التوقف عن تناولها فورًا لـ صحة القلب 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تزيد عادات نمط الحياة غير الصحية مثل التدخين وقلة التمارين الرياضية من فرص الإصابة بالنوبات القلبية، والقائمة التالية من الأطعمة مضرة بـ صحة القلب وينبغي التوقف عن تناولها أو على أقل تقدير التقليل منها قدر الإمكان بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

1- مقبلات المطاعم:

معظم مقبلات المطاعم بشكل عام مضرة للقلب؛ بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الصوديوم والملح، وهما يزيدان من فرص الإصابة بالنوبة القلبية.

ويدرس العلماء حاليًّا إمكانية تسبب الطعام المملح في الإدمان؛ حيث اختبرت دراسة حديثة فرضية الإدمان على الطعام المملح أو فكرة أن الملح قد يحفز مراكز المتعة في الدماغ مثل العقاقير المسببة للإدمان.

ووجد الباحثون أن الطعام المملح يحفز الشهية ويزيد من استهلاك السعرات الحرارية ويزيد من حالات الإفراط في تناول الطعام والوزن الزائد والسمنة.

2- وجبات المطاعم:

إحدى المشكلات التي أدركها الباحثون في دراسة أجريت عام 2006 هي أن الناس لا يعرفون دائمًا المعلومات الغذائية الموجودة في قائمة وجبات المطاعم، ووفقًا للدراسة فإن معظم المستهلكين غير مدركين للمستويات العالية من السعرات الحرارية والدهون والدهون المشبعة والصوديوم الموجودة في العديد من عناصر القائمة.

3- الوجبات الصينية:

يحتوي الطعام الصيني عادةً على نسبة عالية من الصوديوم والدهون غير الصحية والمواد الحافظة.

4- دجاج كنتاكي:

أي طعام مقلي بصفة عامة مضر لـ صحة القلب، كما أن دجاج كنتاكي بشكل خاص يضم نسبة عالية من الصوديوم والدهون، كما أن هناك مشكلة أخرى وهي أن الوصفة سرية وبالتالي لا تعلم بالضبط من أين أتت الدجاجة، وكيف تم تحضيرها، أو ما الذي دخلت فيه.

وهناك مشكلة أخرى وهي المستويات الخطيرة لعناصر الديوكسين والتي وجدها الباحثون في الدجاج وهي مجموعة من المواد المركبة المترابطة كيميائيًّا، وهي مشكلة تتشارك فيها مطاعم الوجبات السريعة.

5- الوجبات المجمدة والمعبأة:

قد تكون الوجبات المجمدة أفضل قليلًا من الوجبات السريعة، لكنها تمتلك نفس مشكلة وجبات المطاعم، وهو أنه من الصعب معرفة ما هو موجود في الطعام وكيف تم تحضيره.

كما أن معظم الأطعمة المصنعة محملة بالمحليات والأملاح والنكهات الصناعية والدهون المصنعة، وغالبًا ما يتم تجريدها من العناصر الغذائية المهمة مثل الألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة حتى يمكن تجميدها وتعبئتها دون أن تفسد.

6- الوجبات السريعة قاتلة لـ صحة القلب:

الوجبات السريعة غنية بالمستويات العالية من الملح والدهون، ويشعر العلماء بالقلق إزاء معدل استهلاك الوجبات السريعة والعواقب الصحية السلبية التي يسببها.

7- وجبات الأطفال:

إن الوجبات التي يتم تسويقها للأطفال في مطاعم الوجبات السريعة تشكل خطرًا على صحة أطفالنا في المستقبل، فهي تمتلك نفس العناصر القاتلة لـ صحة القلب مثل النقاط السابقة من حيث المستويات العالية من الصوديوم والدهون غير الصحية والسعرات الحرارية العالية.

وحددت دراسة في مجلة طب الأطفال أن نحو 30% من الأطفال يستهلكون الوجبات السريعة بمعدل شبه يومي، وهذا المعدل مذهل بالنظر إلى العواقب الصحية السلبية لاستهلاك الأطعمة الجاهزة لاسيما على صحة القلب.

هذا ما يحدث في جسدك عند تناول الخيار بشكل منتظم





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