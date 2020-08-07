7 أيام على بدء الرصد الآلي لمخالفتي الحزام والجوال في الجوف

المواطن - الجوف

أكد المرور السعودي أنه سيتم بدء الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة بعد سبعة أيام في منطقة الجوف.

في سياق آخر، قال المرور: إنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية:

– الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر من (هنا) – الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية. – اختيار خدمة الاستعلام عن المرور. – اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية. – كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور. – سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة. كما يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.



