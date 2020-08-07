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7 أيام على بدء الرصد الآلي لمخالفتي الحزام والجوال في الجوف

7 أيام على بدء الرصد الآلي لمخالفتي الحزام والجوال في الجوف

2020/08/09
الساعة 9:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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7 أيام على بدء الرصد الآلي لمخالفتي الحزام والجوال في الجوف
المواطن - الجوف

أكد المرور السعودي أنه سيتم بدء الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة بعد سبعة أيام في منطقة الجوف.

في سياق آخر، قال المرور: إنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية:

– الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر من (هنا)

– الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.

– اختيار خدمة الاستعلام عن المرور.

– اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

– كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.

– سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة.

كما يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.




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