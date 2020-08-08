8 تطبيقات حاصرت كورونا في السعودية

المواطن- محمد داوود- جدة

أكد استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عبدالحفيظ يحيي، أن وزارة الصحة أطلقت العديد من التطبيقات من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، تهدف إلى متابعة حركة المصابين بالفيروس والحد من اختلاطهم مع الآخرين.

حصر وتحديد الحالات المخالطة:

ولفت في تصريحات إلى “المواطن” إلى أن التطبيقات الرقمية أصبحت الآن حاضرة في جميع الدول، وفي ذلك فوائد إيجابية عديدة منها اختصار الوقت ودقة التعامل مع الجهات الصحية وحصر البيانات وسرعة تحذير المخالطين من احتمالية إصابتهم بالفيروس ومطالبتهم بعزل أنفسهم احترازيًّا.

تطبيقات الصحة للأجهزة الذكية:

وأكد الدكتور يحيي، أن هذه التطبيقات هي:

تطبيق تباعد:

أحد الحلول التقنية لتتبع انتشار عدوى فيروس كورونا، والذي يتيح لمستخدميه معرفة ما إذا كانوا مخالطين لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا؛ حيث يمكّن المستخدم من الحصول على إشعارات مباشرة واستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة عبر التطبيق خلال الأيام الأربعة عشر الماضية، مع الحفاظ على سرية البيانات.

يوضح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد الملونة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة، كما يتيح التطبيق للأفراد المساهمة في كسر سلسلة العدوى من خلال الإبلاغ عن المصابين، أو التجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها.

تطبيق تطمن:

تطمن هو أحد تطبيقات وزارة الصحة؛ يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين المحالين على العزل المنزلي، أو الحجر الصحي، بما يضمن سلامتهم، ويعزز من إجراءات تعافيهم.

تطبيق صحة للأطباء:

يهدف تطبيق صحة للأطباء إلى تقديم خدمة الاستشارات الطبية، من خلال أطباء معتمدين ومنتقين بعناية تحت إشراف وزارة الصحة، حيث يمكن من خلال التطبيق استشارة الطبيب عن طريق المحادثات النصية أو الصوتية أو الفيديو، وبإمكان المريض أيضًا تقييم التجربة بعد الانتهاء من الاستشارة الطبية.

تطبيق صحة:

يهدف تطبيق صحة إلى توفير خدمة الاستشارات الطبية إلكترونيًّا؛ حيث يتيح التطبيق لمستخدميه الحصول على الاستشارات الطبية من أطباء معتمدين من وزارة الصحة في كافة التخصصات الطبية.

تطبيق عشانك:

يهدف تطبيق عشانك لتقديم العديد من الخدمات لمنسوبي الوزارة والتي منها: توفير العديد من العروض، وتسهيل إجراء التسجيل في الرحلات، ومتابعة الفعاليات والمناسبات والتسجيل فيها، كما يقدم خدمة “تستاهل” التي تهدف إلى مشاركة منسوبي الوزارة أفراحهم ومناسباتهم بتقديم الهدايا والتهاني في حال الزواج، أو قدوم مولود أو الترقية، ونشر إعلانات وظائف التكليف بالوزارة، ونشر جميع تعاميم وزارة الصحة وسهولة الاطلاع عليها، ونشر المجلة الشهرية الإلكترونية وريد، كما يهدف التطبيق إلى زيادة معدل رضا منسوبي الوزارة ورفع الولاء الوظيفي لديهم.

تطبيق موعد:

ويهدف إلى تمكين المريض ومتلقي الخدمة من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالتنسيق مع إدارة المواعيد، حيث يقوم التطبيق بحجز الموعد وتعديله أو إلغائه في أي مستشفى يتم إحالة المريض إليه.

تطبيق موعد للأطباء:

ويهدف تطبيق إلى تقديم الخدمات الذاتية الرسمية لمنسوبي وزارة الصحية؛ حيث سيكون الوسيلة الرسمية الوحيدة لتقديم طلب الإجازات بكافة أنواعها السنوية والمرضية والاضطرارية، والمباشرة بعد الإجازات، والانتدابات، وكل ما يتعلق بالموظفين.

تكريس التقنية لمواجهة كوفيد:

وأكد يحيي أن التطبيقات الإلكترونية تؤدّي أدوارًا مهمة في خطط مواجهة فيروس “كورونا” المستجدّ، وهو ما كرست عليه السعودية منذ بداية تفشي الفيروس، حيث خصصت التطبيقات الرقمية بمهام مختلفة للمساعدة في جهود الجهات الصحية في مكافحة “كوفيد 19”.







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