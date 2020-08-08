8 طائرات عسكرية تركية اخترقت المجال الجوي اليوناني 33 مرة في يوم

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قالت السلطات العسكرية اليونانية إن ثماني طائرات عسكرية تابعة لـ تركيا نفذت ما مجموعه 33 انتهاكًا للمجال الجوي الوطني لليونان في يوم واحد.

وقالت صحيفة كاثيميريني اليونانية إن 6 طائرات من طراز F-16، وطائرتين من طراز CN-235 قاموا برحلات غير مصرح بها فوق جزر شمال شرق ووسط وجنوب شرق بحر إيجة، وانتهكوا أيضًا منطقة معلومات الطيران في أثينا في أربع مناسبات.

وأكد تقرير الصحيفة اليونانية على أنه تم التعرف على الطائرة التركية واعتراضها ومطاردتها وفقًا لقواعد الطيران الدولية.

50 خرقًا من طائرات عسكرية تركية في يوم:

وكان سبق وأن ارتكبت طائرات عسكرية تركية 50 خرقًا للمجال الجوي اليوناني في يوم واحد في 2 يوليو الماضي، وفقا للسلطات العسكرية اليونانية.

نزاع تركيا واليونان على بحر إيجة:

وتتنازع اليونان وتركيا على الأراضي في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط​​، حيث تقع العديد من الجزر اليونانية على بعد بضعة كيلومترات فقط من الساحل التركي.

وتتصاعد التوترات العسكرية بين الحليفين في الناتو أيضًا بسبب التنقيب حول جزيرة قبرص المقسمة.

تجاوزات تركيا تثير مخاوف الناتو:

ويُذكر أن التجاوزات التركية تثير حنق ومخاوف حلف الناتو الذي طالب بضرورة وضع حد لها، وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قد ذكرت أن أنقرة باتت تشكل خطرًا على الحلف الأمر الذي وصفه دبلوماسيون أوروبيون بـ الفيل في غرفة أي مشكلة عويصة تهدد الحلفاء.

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