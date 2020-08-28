90 دقيقة تحسم الأمور لـ الهلال وتضع النصر بمأزق

المواطن - محمد سمعه

ستكون مباريات الجولة الثامنة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حاسمة لـ مصير الهلال والنصر، حيث اقترب الصراع بين كبيري الرياض من نهايته.

ويستعد أزرق العاصمة لمواجهة نادي الحزم، غدًا ضمن مباريات الجولة الـ28، بينما يواجه النصر فريق الفيحاء حيث ستكون 90 دقيقة صعبة على الفريقين، وقد تحسم الكثير من الأمور، حيث لو نجح الأزرق في الفوز وخسر النصر أو تعادل مع الفيحاء، فسوف يكون الزعيم بطلًا لـ دوري محمد بن سلمان موسم 2019/ 2020، ولكن إذا حقق الهلال أي نتيجة غير الفوز وفاز النصر فسيتم تأجيل الأمور للجولة التاسعة والعشرين.

الهلال لن يستسلم أمام مطاردة النصر:

بالطبع لن يستسلم الزعيم ولن ييأس النصر حول المنافسة على اللقب، خاصة أن سيناريو الموسم الماضي الذي أهدر فيه الزعيم العديد من النقاط، جعلت النصر يأتي من بعيد ويُتوج باللقب، لن يتكرر في الموسم الحالي.

ويملك الهلال 63 نقطة في المركز الأول في الدوري بينما يأتي النصر ثانيًا برصيد 57 نقطة، ويتواجد الأهلي بالمركز الثالث برصيد 46 نقطة، أما نادي الوحدة فيتواجد في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، ويحتل فريق الفيصلي المركز الخامس.

الثلاثية حلم الزعيم:

ويسعى الزعيم للفوز بلقب الدوري ثم كأس الملك ثم لقب دوري أبطال آسيا 2020، وذلك من أجل تحقيق الثلاثية، تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.







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