Arsenal بطلًا لـ كأس الدرع الإنجليزي على حساب ليفربول

المواطن - محمد سمعه

تُوج نادي Arsenal– منذ قليل- بلقب كأس الدرع الإنجليزي وذلك بركلات الجزاء الترجيحية على حساب فريق ليفربول في المباراة التي أُقيمت اليوم السبت بين الفريقين.

أوباميانج يعطي الأسبقية لـ Arsenal:

وبدأ الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد ليفربول، بضغط هجومي قوي من لاعبي الجانرز الذين كانوا في أفضل حالاتهم بحثًا عن تسجيل الهدف الأول.

وبالفعل تمكن النجم الجابوني بيير أوباميانج من إحراز الهدف الأول لـ آرسنال ضد ليفربول بالدقيقة الحادية عشر بطريقة جميلة عجز الحارس البرازيلي أليسون بيكر حارس الريدز عن صدها.

وحاول الريدز العودة خلال الشوط الأول من المباراة، ولكن دون جدوى لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم آرسنال ضد ليفربول بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، تراجع أداء فريق آرسنال، مما أعطى الفرصة لفريق ليفربول للبحث عن تسجيل هدف التعادل.

ليفربول يُسجل التعادل بلمسة يابانية:

وبالفعل تمكن اللاعب الياباني مينامينو من إحراز هدف التعادل لـ ليفربول بالدقيقة الثالثة والسبعين، وذلك بعد استغلاله خطأ في دفاعات نادي آرسنال.

ولم تتغير النتيجة بين الفريقين في الشوط الثاني، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتمكن Arsenal من الفوز بلقب كأس الدرع الخيرية بعدما سجل 5 ركلات ترجيحية في شباك ليفربول، بينما سجل الريدز 4 فقط وأهدر واحدة.

جدير بالذكر أن آخر لقاء بين آرسنال وليفربول، قبل لقاء اليوم بينهما في كأس الدرع الإنجليزي، كان آرسنال حسمه لصالحه بثنائية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي موسم 2019/ 2020.







شارك الخبر