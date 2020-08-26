المواطن - مروة نبيل

يرفض Lionel messi التراجع عن قراره بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

Lionel messi متمسك بالرحيل

وأشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم الأربعاء، إلى أن Lionel messi يتمسك بالرحيل، ولا أحد يستطيع أن يُغير رأيه، ولن يتراجع عن قراره.

وتابعت: “حتى الاستقالة المرتقبة للرئيس جوسيب بارتوميو، لا يمكن أن تُغير الوضع، فقرار النجم الأرجنتيني لا رجوع فيه، والشيء الوحيد الذي يجب فعله هو التفاوض على الرحيل”.

وأضافت: ” Lionel messi يعتقد أنه بإمكانه تفعيل بند الرحيل في عقده، والذي كان ينتهي يوم 10 يونيو الماضي، لكن بسبب فيروس كورونا تأخرت نهاية الموسم حتى 23 أغسطس الجاري”.

الرحيل دون مشاكل

ولفتت الصحيفة إلى أن Lionel messi لا يريد الدخول في معركة قانونية مع برشلونة، على الرغم من الفاكس الذي أرسله، ويأمل أن يوافق بارتوميو على رحيله مقابل سعر أقل بكثير من الشرط الجزائي في عقده وقيمته 700 مليون يورو.

وواصلت: “يعتقد ميسي أنه يمكنه التفاوض بحرية مع أي نادٍ بداية من يناير/كانون ثان المقبل، لأن عقده ينتهي في يونيو 2021، مما يعني أن برشلونة يجب أن يبيعه بسعر معقول”.

واستكملت الصحيفة الإسبانية: “حتى الآن لا يوجد أي عرض رسمي للنجم الأرجنتيني، لكن الوضع قد يتغير بسرعة في ظل اهتمام أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان”.

وكان السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني، رامون بلانيس قد أكد أن الإدارة تحاول جاهدة لإقناع قائد الفريق بالبقاء وإنهاء الأزمة.

لاعبو برشلونة يؤيدون قراره

وأرسل Lionel messi فاكسًا رسميًا بالأمس لإدارة نادي برشلونة الإسباني، أبدى من خلاله رغبته في الرحيل عن الفريق الكتالوني هذا الصيف، ولاقى قراره تأييدًا من اللاعبين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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