STC تطرح باقة التعليم وتخفض خدمة بيتي فايبر حتى 70%

المواطن - الرياض

تفاعلاً مع قرار وزارة التعليم الاحترازي ببداية العام الدراسي الجديد بالتعليم عن بعد، أعلنت stc الممكن الرقمي الرائد بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عن توفير حلول رقمية للوصول لعدد من المنصات الإلكترونية الخاصة بالتعليم.

باقة التعليم من الاتصالات السعودية

وتم طرح باقة التعليم التي تتيح استخداماً غير محدود للتطبيقات ومنصات وزارة التعليم بسعر ٥٠ ريالاً شهرياً لمدة ٣ أشهر لجميع عملاء الجوال (مفوتر، مسبق دفع، شرائح البيانات)، كدعم من الشركة لأبنائها الطلاب والطالبات.

تخفيضات خدمة بيتي فايبر من STC

وأتاحت الشركة أيضا خصماً يبدأ من 50%، ويصل إلى 70% للعملاء الجدد في خدمة بيتي فايبر 100، 200، 500 ميقا مع جوي تي في مع ترقية مجانية للعملاء الحاليين للحصول على جوي تي في ومتابعة قنوات عين التعليم.

وتأتي هذه العروض بالتزامن مع الاستعدادات التي تقوم بها stc بالمجال التقني، خصوصاً مع نجاح التجربة السابقة للتعليم عن بعد، والتي شهدت نموا كبيراً لاستخدام الإنترنت في السعودية، وغير مسبوق لمستخدمي شبكة STC على المنصات الرقمية، بزيادة كبيرة في نمو أعداد مستخدمي المنصات التعليمية وصلت نسبتها 1000%.







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