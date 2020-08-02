WhatsApp يطرح 138 رمزًا تعبيريًا جديدًا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أعلن تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp المملوك لشركة فيسبوك عن طرحه رموزًا تعبيرية جديدة لمستخدميه، وفقًا لتقرير موقع WABetaInfo المتعقب للتغييرات والتحديثات والميزات القادمة على تطبيق.

وبحسب التقرير، فقد أطلق بالفعل 138 رمزًا تعبيريًا جديدًا في أحدث إصدار تجريبي من أندرويد الإصدار 2.20.197.6، وعلى ذلك يُمكن لمستخدمي واتس آب على أندرويد بيتا الوصول بالفعل لهذه الرموز.

الرموز الجديدة على WhatsApp:

وتضيف الرموز التعبيرية الجديدة على واتس آب مهنًا جديدة مثل الشيف والمزارع والرسام، كما تضيف رموزًا مناهضة للعنصرية، بالإضافة إلى رمز الكرسي المتحرك.

وقال تقرير WABetaInfo إنه إذا كنت مستخدمًا للإصدار التجريبي من أندرويد ولا يمكنك رؤية هذه الرموز التعبيرية، فسيتعين عليك تحديث تطبيقك، أما بالنسبة إلى المستخدمين غير التجريبيين، فمن المتوقع أن يطرح التطبيق التحديث قريبًا.

ميزة أخرى في التحديث القادم:

ويشمل التطبيق القادم من WhatsApp على نسخته التجريبية تحديثات أخرى بجانب الرموز التعبيرية الجديدة، وهي الرسائل ذاتية التدمير، حيث سيطلب من المستخدمين تشغيلها يدويًا.

ولا تزال هذه الميزة قيد التطوير، ومن غير الواضح متى سيتم طرحها في إصدار التطبيق غير التجريبي.

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