آل الشيخ يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة حول استمرار الإجراءات الاحترازية

المواطن - الرياض

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كافة خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن “توعية الناس بضرورة استمرارهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة والالتزام المجتمعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تحقيقاً للمقاصد الشرعية المتحققة بذلك”.

توحيد خطبة الجمعة

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي الوزير آل الشيخ اليوم استند إلى ما رأته الجهات المختصة في الدولة ــ رعاها الله ــ من أهمية التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتغطية الأنف والفم وتحقيق التباعد الاجتماعي تزامنًا مع تزايد عدد الحالات المسجلة بالإصابة بفيروس كورونا في دول مختلفة.

نشر الوعي الشرعي

كما يأتي التعميم في إطار سعي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المساهمة في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، والتأكيد على دور خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد إلى الأمور التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها، ومنها الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة بالدولة ــ رعاها الله ــ تجاه فيروس كورونا.

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