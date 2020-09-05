آيفون القادم.. أسرع وأغلى هواتف أبل.. نصائح خبير

المواطن- محمد داوود- جدة

فيما يترقب مستخدمو هواتف “آيفون” إعلان “أبل” عن أجهزتها الجديدة أكتوبر القادم، نصح الخبير التقني فيصل حسين أفراد المجتمع السعودي بعدم الاندفاع لشراء الجهاز الجديد لثلاثة اعتبارات وهي:

⁃ إذا لم تكن هناك أي ضرورة ملحة فيجب عدم الاندفاع لشراء الجهاز، وتوفير المبلغ للاستفادة في أمور أخرى تشكل أهمية وأولوية في حياة الفرد، وخصوصًا مع جائحة كورونا.

⁃ تظهر العيوب عادة بعد طرح الجهاز في الأسواق وتجربته من عامة أفراد المجتمعات، فالشركة تنتظر ردود فعل الأشخاص بعد تداوله.

⁃ عند طرح الجهاز لأول مرة يكون سعر الجهاز أغلى، فالأفضل الانتظار إلى حين ينخفض سعره تدريجيًّا مع مرور الوقت.

تجنب الشراء الإلكتروني:

وقال لـ”المواطن”: أنبه جميع أفراد المجتمع بعدم شراء الجهاز الجديد عبر التطبيقات عند نزوله في الأسواق بالنظر لاختلاف السعر إذ ربما يكون أقل سعرًا نوعًا ما، ولكن قد يواجه المشتري مشكلة الضمان والصيانة، فالأفضل عدم الاندفاع والانتظار إلى أن يتم طرحه في الأسواق.

الأسرع والأعلى سعرًا:

وكانت تسريبات تقنية أكدت أن الهواتف القادمة هي الأعلى سعرًا والأسرع على الإطلاق.

سيزود “آيفون 12” بشبكة الجيل الخامس للاتصالات، ما يعني ضمان سرعة غير مسبوقة، مقارنة بنظام “LTE” الحالي.

كما كشفت التسريبات أن الشركة ستطرح 3 هواتف متفاوتة المزايا، إذ تزود أحدها بـ5G باعتباره الوحيد ذات المساحة 6.7 بوصة، ما يسع لتركيب الهوائي القادر على استقبال موجات الجيل الجديد.

وذكرت تقارير أن “أبل” ستزيل بعض الكماليات التي تأتي عادة مع الهاتف الجديد مثل السماعات التي دأبت على إلحاقها بالهواتف منذ عام 2007.

80 مليون وحدة:

وكشف خبير تقني، وفق “سكاي نيوز” البريطاني، أن سعر “آيفون 12” سيبدأ من 749 دولارًا، فيما يبلغ “آيفون 12 بلَس” نحو 1099 دولارا، أما “آيفون 12 برو ماكس” الأغلى على الإطلاق فالمنتظر طرحه بـ1199 دولارًا.

يذكر أن “أبل” طالبت شركاءها المنتجين بتوفير ما لا يقل عن 75- 80 مليون وحدة من الهواتف المرتقبة خلال العام الحالي.







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