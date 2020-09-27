أبرز ما جاء في ورشة عمل إدارة التطوير باتحاد الكرة

المواطن - مروة نبيل

عقدت إدارة التطوير والمبادرات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورشة عمل مبادرة مراكز التدريب الإقليمية بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الإدارة بندر الأحمدي.

إدارة التطوير والمبادرات

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن الورشة التي أقيمت بالأمس، استعرضت تقرير الموسم الماضي ووضع أهم الأهداف لمنافسات الموسم الحالي.

كما استعرض مدير الإدارة عبدالله المنصور أهم الإحصائيات الخاصة بمراكز التدريب الإقليمية للموسم الماضي، وتم مناقشة “الدليل الطبي” باعتباره يوضح آلية العمل من الناحية الطبية وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتطرقت ورشة إدارة التطوير والمبادرات إلى دور المراكز في تطوير الكرة السعودية ومهام العاملين وآلية استقبال اللاعبين الموهوبين والخطة الزمنية ومعايير الأمن والسلامة للاعبين وشرح لمهام التوجيه والإرشاد وتقويم السلوك، ومناقشة المناهج التعليمية والفنية.

وتحظى مراكز التدريب بدعم لامحدود من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ومتابعة مباشرة من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وأعضاء مجلس الإدارة.

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