أبشر توفر خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًّا

المواطن - الرياض

أعلنت منصة أبشر عن إتاحة خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًّا عبر حساب المستفيد على المنصة.

وقال الحساب الرسمي لمنصة أبشر عبر موقع تويتر، مساء اليوم الاثنين: أبشر وفر لك خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًّا عبر حسابك.

وجاءت الخدمات التي يمكن إنهائها عبر منصة أبشر كما يلي:

– المبايعة ونقل الملكية في منصة واحدة.

– المركبات الخصوصي والنقل الخاص (للمواطنين).

– المركبات الخصوصي فقط (للمقيمين).

– لا يتطلب مراجعة المرور.

– الوثائق تصلك على عنوانك الوطني (واصل).







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