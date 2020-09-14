أبشر توفر خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًّا

المواطن - الرياض
أعلنت منصة أبشر عن إتاحة خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًّا عبر حساب المستفيد على المنصة.
وقال الحساب الرسمي لمنصة أبشر عبر موقع تويتر، مساء اليوم الاثنين: أبشر وفر لك خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًّا عبر حسابك.
وجاءت الخدمات التي يمكن إنهائها عبر منصة أبشر كما يلي:
– المبايعة ونقل الملكية في منصة واحدة.
– المركبات الخصوصي والنقل الخاص (للمواطنين).
– المركبات الخصوصي فقط (للمقيمين).
– لا يتطلب مراجعة المرور.
– الوثائق تصلك على عنوانك الوطني (واصل).
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