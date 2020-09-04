أبها يصعق الأهلي بهدفين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة أبها والأهلي، منذ قليل، بخسارة الراقي بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة أبها والأهلي:

ونجح أبها في أن يُبادر بالتسجيل عبر اللاعب التونسي سعد بقير بالدقيقة الثانية والثلاثين، وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم أبها بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، تعادل الراقي عبر هدف اللاعب عبدالله حسون بالدقيقة الثمانين.

ولكن وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل، سجل أبها، هدف الفوز القاتل عبر اللاعب سعد بقير بالدقيقة الثالثة والتسعين.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد أبها 38 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الراقي عند 47 نقطة في المركز الثالث.

دي سوزا يُثير الجدل:

وقبل لقاء أبها ضد الراقي، أثار البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، أزمة مؤخرًا وذلك بعد أن قيل إنه غادر لـ مدينة دُبي الإماراتية لرؤية عائلته دون إذن من النادي.

وكشف طارق كيال المشرف العام على كرة القدم بـ الراقي، حقيقة الأمر قائلًا لـ برنامج “الدوري مع وليد” المذاع على قناة SBC : ”اللاعب طلب الإذن مني وذهب إلى دبي لرؤية أسرته، ونحن نعمل على التوصل لاتفاق من أجل حل أزمة طلبه فسخ العقد”.

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