أبها يضم رياض شراحيلي حتى 2022

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أبها، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع رياض شراحيلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

رياض شراحيلي في أبها

وذكر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وقعت إدارة نادي أبها عقداً احترافياً مع اللاعب رياض شراحيلي قادماً من نادي العدالة لمدة موسمين إلى 2022”.

وكان شراحيلي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد يمتد لموسم واحد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء رحيل رياض شراحيلي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة بعد تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الرياضي المقبل، حيث يتذيل الترتيب برصيد 21 نقطة قبل الجولة الأخيرة اليوم.

أبها في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد نظيره الفيصلي اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة من الفوز في 11 مباراة والتعادل 5 مرات، والخسارة في 13 لقاءً.







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