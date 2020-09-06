أتلتيكو مدريد يرفض بيع مدافعه لـ مانشستر سيتي

المواطن - محمد سمعه

رفض نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، فكرة التفريط في مدافعه الأوروغوياني خوسيه خيمينيز لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة La Gazzetta Dello Sport الإيطالية اليوم الأحد إن أتلتيكو مدريد رفض عرضًا ماليًا من السيتي قدره 63 مليون يورو وذلك لبيع خوسيه خيمينيز في الميركاتو الصيفي.

شرط أتلتيكو مدريد للتفريط في خيمينز لـ مانشستر سيتي

وأكدت الصحيفة الإيطالية على أن نادي أتلتيكو مدريد طلب الحصول على 109 ملايين يورو للتفريط في خيمينيز لوصيف الدوري الإنجليزي موسم 2019/2020.

وكان خيمينيز انضم لـ أتلتيكو مدريد في عام 2013 قادمًا من فريق دانوبيو الأوروغوياني.

وفي وقت سابق، حدد نادي مانشستر سيتي الآن شرطه الوحيد، وذلك من أجل التحرك والتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، وذلك قبل أن يُعلن الأخير استمراره مع النادي الكتالوني.

السيتي يرفض الدخول في نزاعات قضائية مع برشلونة

وذكرت شبكة Espn الأمريكية أن مانشستر سيتي اشترط على النجم الأرجنتيني الحصول على الحرية كاملة من برشلونة، ويعني موافقة النادي الكتالوني على رحيله، حتى يتجنب السيتي الدخول في نزاعات على مستوى المحاكم مع البارشا.

وفي سياق آخر، أعلن نادي أتلتيكو مدريد الخميس الماضي، عن إصابة مهاجمه الإسباني دييغو كوستا بفيروس كورونا بجانب إصابة الكولومبي سانتياجو أرياس ظهير أيمن الفريق بالفيروس ذاته.

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