أجمل غزل في العيون

العيون هي أجمل ما يوجد في وجه الإنسان، وبالتالي فإن أجمل غزل في العيون يقال، ويبحث الكثير من الناس على مجموعة من العبارات والجمل وأبيات الشعر التي تعبر عن مدى جمال وسحر العيون.

أجمل ما قيل عن العيون

هناك العديد من العبارات الجميل والتي قيلت عن جمال العيون والتي تعبر عن سحرها ومفاتنها، ومن هذه العبارات يمكن أن تختار منها ما تريد للتعبير عن ما تريد قوله عن العيون، ومنها:

عندما تتحدث إلى فتاة، أنصت فقط إلى ما تقوله عيناها.

المرأة تقوم بتميز الرجل من خلال عينها، أما الرجل يقوم بتميز المرأة بعقله.

عندما قابلت العيون لم أعد أدري في الهوى نصحًا.

آه من العين وما تفعل العين إن لها في القلب جرحًا لا يبرأ، وبها محبة لا تفنى أبدًا.

عيناها تشبه المجرة أنبتت العشب داخل طياتها.

يوجد حب عظيم للنجوم، بل وجمال الليل، في عينيك.

إذا رأيت داخل عين المرأة نورًا، فاعلم أن في قلبها نارًا.

أنا أحب العمر في نظرات عينيك، فأجمل العمر أنتي.

قد أكون أعز إنسان بالنسبة لك وفي عينيك، ولكن أنتي جميع الناس في نظري.

وفي عينيك رأيت من الفرحة الكثير، وفي عينيك ضاع قلبي، واكتفى بكي.

عيونك لا تستحق الحزن الله حسيب إلى يزعلها.

في عيونك الحياة كلها وفي حروفك دفا وفي شفاتك لذة للشاربين.

جعل الله عيونك التي أحبها ما تمرها لحظه من حزن.

أجمل غزل في العيون

العيون أكثر شيء غنى له العديد من الفنانين والفنانات على مستوى العالم، فقد يأتي السحر والكلام كله من خلال العين، ويذكر موقع المواطن العديد من هذه الجمل والعبارات التي تقال للغزل في العين ومنها:

الجنون في عيناك، وعيناك هي الوطن، والوطن من دون نظراتك لا يوجد.

صوتك عبارة عن أغنية، وضحكتك هي ملجأ فرحي، عيونك هي وثيقة السلام، وباقيك لله العجب.

أنا أحب العمر في نظرات من عينيك، فأجمل العمر هو أنت.

وفي نظراتك قد رأيت الفرحة، وقد فيها ضاع قلبي، واكتفى.

الجنون في عيناك أنت، وعيونك وطن، والوطن من دونك لم يكون.

عيونك أغنية، عيونك ملجأ فرح، عيونك وثيقة سلام.

أبسألك.. لو قلت لك أنك الحنان الذي بقلبي بل ويجعل النسمة عطر.. وأن العذاب الذي في عيونك يعلم الناس الشعر.. ولو قلت لك أحبك كثرهم وما البشر.

عبارات غزل في جمال العيون

جمال العيون لا يقدر بالكلام فقط، فلا يمكن لأحد أن يصف جمال العيون بالكلام المنطوق بل من خلال بعض العبارات المكتوبة والتي يمكنك إرسالها لمن تريد، ومنها:

سلام كبير يا منور الدنيا وزايد حلاها.. سلام يا حب روحي وشقاها سلام يا عيوني.

لا تترك الايام تمر من دون رؤية عيونك.. والله لو تدري بغلاك وقدرك.. كأن تدمع عيونك.

لك شوق كبير لو تعد حبات الرمل ما تعده.. لو ترفع أمواج البحر ما تعليه.

قدام عيونك لقيتني بقول ياريتني أفضل معاك.

غير البلاد إلي ربيت إبها وغير عيونك الثنتين ما عندي وطن.

على طاري حب العيون أكثر عيون أحبها هي عيونك يا حبيبي.

ماني على كثر المشاغل بناسيك.. صدقني ما أنسى من توده عيوني.. اظمأ لكي أشوفك وأتسلى بك .. وأروي عروقي من مطر ذكرياتك الجميلة الخالدة.

عيونك هي نور هذه الدنيا ودقة قلبي المفتون بك.

يا رب عيونك لا يمسها حزن وملامح وجهك الطاهر ما تبهت بزعل وقلبك الطيب ما يحس بضيق بيوم.

رؤية عيونك مطلبي لكن ما هو بيدي.

دائمًا عيونك فائزة بأنها تبقى الرضا لقلبي.

شعر نزار قباني في العيون

بجانب العبارات التي قيلت للتعبير عن أجمل غزل في العيون فإن هناك العديد من الأبيات الشعرية التي قيلت في هذا الصدد، ومنها ما قال الشاعر الكبير نزار القباني في جمال العيون، ومنها:

عيناك كنهري أحـزانِ

نهرَي موسيقى.. حملاني

لوراءِ وراءِ الأزمـانِ

نهرَي موسيقى قد ضاع

ا سيدتي.. ثم أضاعاني الدّمعُ

الأسودُ فوقهما يتساقطُ أنغامَ

بيـانِ عيناكِ وتبغي وكحولي

والقدحُ العاشرُ أعماني

وأنا في المقعدُ محتـرقٌ

نيراني تأكـلُ نيـراني

أأقولُ أحبُّكِ يا قمري؟

آهٍ لـو كان بإمكاني

فأنا لا أملك في الدنيـا

إلّا عينيـك وأحـزاني

سفُني في المرفأ باكيـةٌ

تتمزّقُ فوقَ الخُلجـانِ

ومصيري الأصفرُ حطّمني

حطّـمَ في صدري إيماني

أأسافرُ دونَكِ ليلكتي؟

يا ظـلّ الله بأجفاني

إيليا أبو ماضي عن العيون السود

أما بالنسبة للشاعر إيليا أبو ماضي فقد كتب قصيدة شعرية عن العيون السود والتي تقول:

لَيتَ الَّذي خَلَقَ العُيونَ السودا

خَلَقَ القُلوبَ الخافِقاتِ حَديدا

لَولا نَواعِسُها وَلَولا سِحرُها

ما وَدَّ مالِكُ قَلبِهِ لَو صيدا

عَوِّذ فُؤادَكَ مِن نِبالِ لِحاظِها

أَو مُت كَما شاءَ الغَرامُ شَهيدا

إِن أَنتَ أَبصَرتَ الجَمال

وَلَم تَهِم كُنتَ اِمرًا خَشِنَ الطِباعِ

بَليدا وَإِذا طَلَبتَ مَعَ الصَبابَةِ

لَذَّةً فَلَقَد طَلبَتَ الضائِعَ المَوجودا

يا وَيحَ قَلبي إِنَّهُ في جانِبي وَأَظُنُّهُ

نائي المَزارِ بَعيدا مُستَوفِزٌ

شَوقًا إِلى طَحبابِهِ المَرءُ

يَكرَهُ أَن يَعيشَ وَحيدا

أقوال مأثورة عن العيون

وليم شكسبير : أين الكاتب الذي يرينا جمالًا مثل الذي نراه في عيني المرأة.

: أين الكاتب الذي يرينا جمالًا مثل الذي نراه في عيني المرأة. بلزاك : إذا عدمت المرأة جمال الأسنان ضحكت بعينيها.

: إذا عدمت المرأة جمال الأسنان ضحكت بعينيها. د. جونز : أكبر لصٍّ تحت قبة السماء الجمال الكائن في عيني المرأة.

: أكبر لصٍّ تحت قبة السماء الجمال الكائن في عيني المرأة. مصطفى صادق الرافعي : إنّ لِعَين المرأة بريقًا يخترق حُجُب الخيال بأشّعته تارة، ويتلقّى إيحاءات الخلود المنتظرة تارة أخرى.

: إنّ لِعَين المرأة بريقًا يخترق حُجُب الخيال بأشّعته تارة، ويتلقّى إيحاءات الخلود المنتظرة تارة أخرى. وليم شكسبير : السواد لآلئ في عيون النساء.

: السواد لآلئ في عيون النساء. لابروير: معنى الفتنة في الجمال أنّك تحبّ من المرأة عينيها ولكنّك مع ذلك لا تعرف لونهما.

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