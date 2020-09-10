أرامكو تعلن أسعار الوقود الليلة

المواطن - الرياض

يترقب إعلان شركة أرامكو عن أسعار الوقود الجديدة مساء اليوم الأربعاء وفقًا للجدولة الزمنية التي تم اعتمادها والتي تقضي بأن تتم مراجعة سعر البنزين في السعودية في اليوم العاشر من الشهر الميلادي على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة صبيحة اليوم التالي للمراجعة.

التزام أرامكو بتوفير الوقود

وتوفر أرامكو السعودية أفضل أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات حيث يتوافر وقود البنزين بنوعيه ٩١ و٩٥، لتلبية احتياجات جميع السيارات التي تعمل بالبنزين والمباعة في المملكة، كما يتوافر أيضًا وقود الديزل ذو الجودة العالية للشاحنات والمركبات الأخرى.

اختبارات الجودة

وتقول أرامكو إنه لضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر وحتى وصوله إلى خزان العملاء، يخضع الوقود لاختبارات عديدة وتصدر بشأنه الشهادات؛ كما يتم حقنه بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرف عليه بصريًا والتحكم في جودته أثناء الضخ.

أسعار الوقود

وأعلنت شركة أرامكو عن أسعار الوقود الشهر الماضي، حيث سجل بنزين 91 مبلغ 1.43 ريال بدلًا عن 1.29 ريال، فيما سجل البنزين 95 مبلغ 1.60 بدلًا عن 1.44 ريال.







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