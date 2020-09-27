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أرامكو تكتسح تصنيف فيتش عند A مع نظرة مستقبلية

أرامكو تكتسح تصنيف فيتش عند A مع نظرة مستقبلية

2020/09/27
الساعة 12:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أرامكو تكتسح تصنيف فيتش عند A مع نظرة مستقبلية شركة أرامكو السعودية
المواطن - الرياض

على الرغم من تأثير وباء كورونا على سوق النفط ، صنفت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني عملاق النفط السعودية ” أرامكو ” عند مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت وكالة فتيش للتصنيف الائتماني أن ملف الائتمان المستقل لأرامكو السعودية عند A .

وأشارت إلى وضع أرامكو القوي للغاية ، وأن تكاليف الرفع المالي والنفقات الرأسمالية الأولية أقل بكثر من شركات دولية وهي ميزة تناقسية هامة لدى أرامكو .


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