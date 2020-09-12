أرسنال يفتتح مباريات الدوري الإنجليزي بثلاثية في فولهام

المواطن - محمد سمعه

انتهت منذ قليل مباراة أرسنال وفولهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي موسم 2020/2021، بفوز الجانرز بثلاثية نظيفة.

أحداث الشوط الأول من مباراة أرسنال وفولهام

وبدأ الشوط الأول من مباراة الجانرز ضد فولهام، بضغط هجومي كبير من قبل الفريق اللندني، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، وذلك بعدما ارتدت الكرة من حارس فولهام.

وبحث الجانرز عن إضافة الهدف الثاني، قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى، في ظل دفاع قوي من قبل لاعبي فولهام، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم الجانرز بهدف نظيف.

الشوط الثاني من المباراة

وفي الشوط الثاني، واصل نادي الجانرز الضغط بقوة لإضافة الهدف الثاني، حتى تمكن اللاعبجابرييل ماجاليس من إضافة الهدف الثاني للفريق اللندني بالدقيقة الخمسين بضربة رأسية متقنة.

وفي ظل بحث فريق فولهام عن تقليص الفارق، تمكن نادي أرسنال من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب بيير أوباميانج بالدقيقة الثامنة والخمسين بطريقة جميلة.

ولم يتمكن نادي فولهام من تقليص الفارق لينتهي اللقاء بفوز الجانرز بثلاثية دون رد.

وأصبح رصيد أرسنال بعد الفوز 3 نقاط، بينما خرج فولهام من المباراة بصفر من النقاط.

وقبل بداية الشوط الأول من مباراة الجانرز وفولهام، كان الإسباني داني سيبايوس لاعب الجانرز دخل في عراك مع اللاعب نيكيتاه، وذلك بسبب الدخول العنيف بينهما أثناء تمرير الكرة.

ومن المتوقع معاقبة مدرب أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا لهما بعد نهاية مباراة فولهام.







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